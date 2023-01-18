وزير الإتصال يعزي في وفاة الصحفي عبد القادر دريوة

تلقى وزير الإتصال محمد بوسليماني نبأ وفاة الصحفي عبد القادر دريوة الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 69 سنة.

الفقيد من الصحفيين الأوائل الذين صنعوا مجد جريدة الجمهورية، حيث شغل بها منصب رئيس تحرير إلى غاية سنة 2004.

كما شغل أيضا عدة مناصب مع عناوين مختلفة لجرائد وطنية وخاصة أهمها منصب مدير النشر بجريدة صوت الغرب الصادرة بوهران. ثم منصب رئيس التحرير بجريدة الوطني سنة 2008،التحق مؤخرا بجريدة الشباب الجزائري. وشغل بها منصب مدير التحرير، إلى أن وافته المنية بعد صراع مع مرض عضال.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم الوزير بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد خاصة وللأسرة الإعلامية كافة. راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.