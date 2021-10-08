وزير الإتصال يعزي في وفاة الفنان “رابح درياسة”

قدم وزير الإتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، تعازيه لعائلة الراحل رابح درياسة والأسرة الفنية.

وجاء في تعزية عمار بلحيمر ” الفنان رابح درياسة مغنٍ ومؤلف موسيقي، ذو جمهور عريض بفعل عذوبة صوته، نقاء كلماته وأصالة ابداعه في مختلف الأعمال الفنية التي لطالما حظيت بإعجاب واحترام الجمهور”.

وتابع” بدأ الفنان الراحل مشواره الغنائي عام 1953، بعد أن عمل في الكثير من الميادين، لكن الفن كان المحطة الأبرز في تاريخه، حيث غنى للوطن، للحب، للجمال والأغنية الحكيمة الهادفة”

وواصل” شاء الأقدار أن يرحل عنا اليوم أسطورة الفن الجزائري والثراث الشعبي عن عمر ناهز 87 عاما تاركا وراءه رصيدا فنيا حافلا لأكثر من 100 أغنية، أشهرها: “أنا جزائري” “نجمة قطبية”، “الممرضة”، “أولاد بلادي”، “يا عبد القادر”، “يا راشدة”، “يا قارئ سورة النساء”وغيرها”

وتجدر الإشارة، ان الفنان رابح دىياسة وافته المنية، صباح اليوم ببيته العائلي، بولاية البليدة، وسيشيع إلى مثواه الأخير اليوم الجمعة على صلاة العصر.

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