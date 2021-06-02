وزير الإتصال يعزي في وفاة المدير الأسبق لجريدة “لوسوار دالجيري” زبير سويسي

قدم وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، تعازيه الخالصة، في وفاة المدير العام الأسبق لجريدة “لوسوار دالجيري” زبير سويسي.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى، تلقى وزير الإتصال نبأ وفاة الصحفي والمدير العام السابق لجريدة لوسوار دالجيري زبير سويسي الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 78 سنة بمدينة أليكانت الإسبانية”.

مضيفة: “بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير الإتصال بخالص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الإعلامية، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

ويعد الفقيد من المؤسسين الأوائل لجريدة ” لوسوار دالجيري” وأول مدير عام لها، وهو كذلك من الأقلام الصحفية البارزة التي تركت بصمتها في الصحافة الجزائرية.

كما ترأس الراحل، أول مجلس لأخلاقيات مهنة الصحافة في الجزائر إلا أنه تقاعد منذ سنوات لأسباب صحية ولكنه ظل أحد المساهمين في الجريدة.وتوفي صباح اليوم الأربعاء، الصحافي زوبير سويسي بعد مرض عضال عن عمر ناهز الـ78 سنة.

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