وزير الإتصال يعلن الانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي للصحفي

أعلن اليوم وزير الإتصال محمد لعقاب عن الإنتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي للصحفي الذي سيعرض على الامانة العامة للحكومة.

وفي تصريح له للصحافة على هامش افتتاح “مخيم صناع المحتوى” بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة قال لعقاب أن”بطاقة الصحفي المحترف لا بد لها من قانون خاص، مذكرا ان القانون العضوي للإعلام يعزز مكانة الصحفي.

وأضاف الوزير إستمع لمدراء المؤسسات الاعلامية ومختلف الفاعلين في مجال الاعلام والاتصال على غرار الناشرين ونقابات الصحفيين إلى انشغالاتهم في إطار سلسلة من اللقاءات.

كما كشف الوزير انه بعد الإنتهاء من اعداد مشروع قانون السمعي البصري و قانون نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية, مضيفا انه “سيتم بعدها تنصيب سلطة الضبط ثم مجلس اخلاقيات المهنة”.

وإختتم لعقاب تصريحه بقول انه “حينما سيتم الانتهاء من كل هذه المراحل نتمنى حدوث إقلاع حقيقي لقطاع الاعلام في الجزائر”.