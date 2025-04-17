وزير الإتصال يفتتح اللقاء الجهوي الأوّل للصحفيين والإعلاميين

سيشرف اليوم الخميس، وزير الإتصال محمد مزيان، على افتتاح اللقاء الجهوي الأول للصحفيين والإعلاميين. ومختلف الفاعلين في قطاع الاتصال بولاية وهران.

كما سيناقش وزير الإتصال الآفاق والتحديات التي تواجه مهنة الصحافة والمنتسبين له.

ويشارك في هذا اللقاء الهام الذي يحضره ممثل المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية و مسؤولو العديد من المؤسسات الإعلامية. صحفيون وإعلاميون و نقابيون من 17 ولاية “أدرار و بشار و تلمسان وتيارت و سعيدة و سيدي بلعباس. بالإضافة كذلك إلى ولايات مستغانم و معسكر، وهران، عين تموشنت و غليزان و البيض و تندوف و النعامة و بني عباس و تيممون و برج باجي مختار”. ناهيك عن ممثلو المكاتب الولائية للجمعيات والنقابات الوطنية.

ويتضمن برنامج اللقاء أربع ورشات تخص “الترسانة القانونية الجديدة المنظمة لقطاع الاتصال وأخلاقيات المهنة”. و واقع الصحافة السمعية البصرية والصحافة المكتوبة والإلكترونية في ظل التحديات الجديدة للذكاء الإصطناعي وتقنيات الجيل الخامس”. بالإضافة كذلك إلى الإتصال المؤسساتي و دوره في الترويج لصورة الجزائر” و”التكوين المتخصص والمتواصل واستشراف مهن المستقبل”.

ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه لفضاءات النقاش المفتوح مع رجال الصحافة والإعلام. على أن يكون متبوعا بلقاءات أخرى بشرق، وسط وجنوب البلاد.

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