وزير الإتصال يقدم تعازيه في وفاة الصحفية حياة بلحرش

قدم وزير الإتصال محمد بوسليماني، تعازيه في وفاة الصحفية بجريدة النصر حياة بلحرش والتي وافتها المنية عن عمر ناهز 68 سنة.

الفقيدة لها مسار حافل في الصحافة الجزائرية، حيث تعتبر من الصحفيات الأوائل اللاتي التحقن بجريدة النصر. ومن أقدم الصحفيات بولاية قسنطينة والشرق الجزائري. عملت في قسم المجتمع منذ السبعينيات وكانت أول امرأة ترأس قسما في تاريخ الجريدة، قبل أن تتقاعد سنة 1998.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم وزير الإتصال بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيدة خاصة وللأسرة الإعلامية. كافة راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.