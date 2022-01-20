وزير الإتصال يلتزم بتذليل العقبات التي تواجه وسائل الإعلام

أكد وزير الإتصال محمد بوسليماني، الإلتزام الدائم للوزارة للعمل مع كل وسائل الإعلام عمومية كانت أو خاصة من أجل تذليل العقبات التي تواجهها.

وجاء ذلك، خلال لقاء تنسيقي جمع صباح اليوم الخميس وزير الإتصال محمد بوسليماني مع مسؤولي وممثلي القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة في الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، يندرج اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التنسيقية لمختلف وسائل الإعلام. كما جرى اللقاء بمقر الوزارة، وتمحور حول الإستماع لمختلف انشغالات واقتراحات ممثلي هذه القنوات.

وبالمناسبة، أكد وزير الإتصال الإلتزام الدائم للوزارة للعمل مع كل وسائل الإعلام عمومية كانت أو خاصة من أجل تذليل العقبات التي تواجهها. وضمان استمراريتها واستقرارها في إطار إعلام وطني هادف يضمن إيصال المعلومة الصحيحة للمواطن والدفاع عن المصالح العليا للوطن.

كما ذكر وزير الإتصال في هذا السياق، أن أولوية القطاع حاليا هي إرساء قواعد المهنة الحقيقية للوصول إلى صحافة محترفة.

ومن جهتهم، أبدى ممثلو القنوات التلفزيونية رغبتهم الواسعة بالوقوف وعن قناعة مع الخيارات الوطنية والتوجهات الكبرى للسياسة الجزائرية. باعتبار أن الجزائر خطا أحمرا تلتقي فيه كل التيارات وتتقاطع فيه وسائل الإعلام العمومية والخاصة.

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