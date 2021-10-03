وزير الإتصال ينصّب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

أشرف صبيحة اليوم الأحد، وزير الإتصال عمار بلحيمر على تنصيب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف.

وقال الوزير على هامش التنصيب، أنه تم فتح باب المساهمة في الجائزة لكل فئات الإعلام بما فيهم الإعلام الإلكتروني الذي نعول عليه كثيرا. مضيفا أن أعضاء اللجنة يتميزون بالنزاهة والكفاءة.

وأشار في ذات السياق، أن اللجنة تتكون من الرئيس سليمان أعراج، والأعضاء جمال لعلامي، صورية بوعمامة، وسعد طرافي. إضافة إلى ممثلين عن وزارة الاتصال، الثقافة، التعليم العالي، ووزارة المالية.

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