وزير الإتصال يهنئ الأسرة الإعلامية بمناسبة عاشوراء

قدم وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، بأخلص بأخلص التهاني والتبريكات إلى كافة الأسرة الإعلامية بمناسبة حلول عاشوراء.

وكتب الوزير في منشور عبر الموضق الرسمي للوزارة “بمناسبة حلول يوم عاشوراء، أتقدم بأخلص التهاني و التبريكات إلى كافة الأسرة الإعلامية، راجيا من المولى العلي القدير أن يجعل هذه المناسبة فاتحة خير و بركة على الجميع، و سنة ينعم فيها وطننا بالأمن و الاستقرار”.

وأضاف “كما أغتنم هذه المناسبة بالتضرع إلى عز وجل الله عز وجل أن يرفع عنا و عن الإنسانية جمعاء هذا الوباء”.