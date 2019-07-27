وزير الإتصال يهنئ المنتخب الوطني على إنجازه الكبير

هنأ وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، المنتخب الوطني الجزائري، بمناسبة احرازهم كأس أمم إفريقيا 2019.

وكتب الوزير حسن روابحي، رسالة تهنئة للاعبي ومسؤولي المنتخب الوطني، جاء فيها: “لقد منحتم سعادة كبرى لكل الشعب الجزائري، بحصولكم على كأس أمم إفريقيا”.

وأضاف: “الجزائر بكاملها تخصكم بإشادة وعرفان حارين، نظير طاقتكم غير النافذة، وقدرتكم الكبيرة، واندفاعكم، وسخائكم الذي لا مثيل له، وإرادتكم في الدفاع بجدارة عن الألوان الوطنية وتمثيل الشبيبة الجزائرية تمثيلا براقا”.

وتابع: “إن الإنتقادات الغير المبررة التي تستهدفكم، أبطالها نكرانكم للذات، وحسكم للمسؤولية والواجب، لقد أزلتم كل الذكريات السيئة، ورسمتم بوضوح الطريق نحو النصر”.

وأردف الوزير: “إن الملاحظين لا يفتؤون بتوجيه المدح لكم، والإعتراف بمواهبكم، والتهنئة لمساركم المميز”.

وختم الوزير حسن رابحي: “لقد كسبتم ودّ وتقدير ودعم العالم كله، ولا يمكن للشعب الجزائري إخفاء تعبيره عن افتخاره الكبير بتحيتكم، أنتم صانعي هذا النصر الجميل، تحياتنا الحارة ترافقكم في مواصلة جهودكم في خدمة الجزائر”.