وزير الإتصال يُعزي في وفاة الصحفي نور الدين مرداسي

تقدّم وزير الإتصال محمد مزيان بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد الصحفي نور الدين مرداسي، وكافة الأسرة الإعلامية. راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وقد بدأ الراحل مشواره المهني في سنة 1965 بيومية المجاهد، حيث عمل لأكثر من عشر سنوات. قبل أن يلتحق بأسبوعية “الجزائر الأحداث” كمحرر افتتاحية إلى غاية سنة 1990.

وبعد خوضه تجربة قصيرة على رأس مجلة “فارييتي ماغازين”، عاد إلى أسبوعية “الجزائر الأحداث” لتولي قسم التحرير. ليلتحق في سنة 2020 بيومية ليكسبريسيون، حيث تولى عدة مناصب مسؤولية.

كما عرف بتحاليله حول الأحداث الوطنية والدولية، وكان موضع تقدير لتواضعه وتفانيه وانضباطه المهني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور