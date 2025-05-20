وزير الإتصال يُعزي في وفاة الصحفي نور الدين عزوز

تقدم وزير الاتصال، محمد مزيان، تعازيه الخالصة لعائلة الصحفي نور الدين عزوز، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 65 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وعمل الفقيد في العديد من الصحف الوطنية، أبرزها جريدة “la tribune”، كما عرف عليه اهتمامه بالملفات الدولية.

وجاء في رسالة التعزية: “بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير الاتصال بأخلص عبارات التعازي، وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد. وللأسرة الإعلامية كافة. راجيا من المولى العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.