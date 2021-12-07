وزير الإنتقال الطاقوي: إنتاج 3 آلاف سخان بالطاقة الشمسية قريبا

كشف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،بن عتو زيان،اليوم الثلاثاء عن انتاج 3 آلاف سخان بالطاقة الشمسية مدعم من طرف الوزارة،

وفي هذا السياق أوضح الوزير، خلال ندوة حول تنمية الأجهزة الشمسية، أن قطاعه يهدف لوضع دعائم الانتقال الطاقوي للخروج من التبعية للمحروقات.

مضيفا أن حجم الإستهلاك الطاقوي في الجزائر بلغ نسبة 5 بالمائة فقط.

وفي هذا الشأن، أوضح أنه سيتم إختبار سخنات مياه شمسية وهو الإختراع الذي يواكب متطلبات السوق، وسيتم منحها العلامة التجارية بعد تجربتها من طرف القطاع.

ودعا الوزير الى ايجاد بديل للطاقات الأحفرية عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة ، في ظل التحديات المناخية وتوجه العالم نحو الكربون.

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