وزير الاتصال: البرامج في رمضان يجب أن تتناغم مع عادات وتقاليد العائلة الجزائرية

حذر وزير الاتصال محمد مزيان من كل عبارات ومشاهد العنف في برامج التلفزيون خلال الشهر الفضيل. مشيرا إلى أن البرامج التي ستقدم يجب أن تتناغم مع عادات وتقاليد وعقلية الشعب الجزائري.

وقال مزيان خلال العرض الذي قدمه أمام لجنة الاتصال والثقافة في المجلس الشعبي الوطني، أن رمضان هو شهر التآزر فلايمكن بعد ” يوم كامل من الصيام. أن نسمع كلمة عنف أو ان نشاهد مشهدا لا يليق لا بعقلية ولا بعادات المجتمع الجزائري”.

وأضاف المتحدث يجب على القنوات الجزائرية خلال هذا الشهر أن تكون عند تطلعات الشعب من خلال تقديم برامج هادفة بعيدة كل البعد عن العنف. والمشاهد التي من شانها أن تفرق العائلة.داعيا في نفس الوقت الصحفيين إلى الدفاع عن القيم الوطنية والقيم الثقافية