وزير الاتصال: التجارة البينية الإفريقية حلم تجسد أخيرا بالجزائر

قال وزير الاتصال، محمد مزيان، في مقال نشرته جريدة المجاهد باللغة الفرنسية بعنوان “والحلم الإفريقي تجسد في الجزائر”، إن معرض التجارة البينية الأفريقية (IATF)، نجاحٌ حقيقي.

وأكد الوزير أن هذا الحلم أيضًا تمناه وآمن به الرئيس عبد المجيد تبون، ودعا إلى حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية التي تمنع التجارة البينية الأفريقية من الوصول إلى مستويات عالية.

وجاء في مقال محمد مزيان، أنه قبل أسبوعٍ فقط، وُلد في الجزائر “حلمٌ أفريقي” لم يُصدّقه البعض منذ البداية ليس لضعف الطموح أو لعدم اهتمامهم بالقضايا الإفريقية، بل لعدم رغبتهم في سماع أي شيء عن الجهود الرامية إلى مواجهة تحدي تنمية القارة الإفريقية”.

وأضاف الوزير أن الرئيس عبد المجيد تبون أكد على أن “مستقبل إفريقيا يعتمد على القدرة الجماعية لدولها على إنشاء بنية تحتية متكاملة”.

وتابع الوزير في السياق ذاته أن “معرض التجارة البينية الإفريقية ليس مجرد حدث اقتصادي، بل يعكس وعيًا جماعيًا لبناء قارة موحدة وقوية بإرادتها، وقارة مؤثرة إقليميًا ودوليًا”.

وعرّج الوزير في مقاله إلى تصريح الرئيس الموريتاني بأنّ “التكامل الإفريقي يتطلب تحوّلًا من اقتصاد قائم على استخراج المواد الخام إلى اقتصاد قائم على تنمية هذه الموارد ومعالجتها محليًا”.

كما أشار الوزير في المقال إلى تصريح الرئيس التونسي إلى أنّ “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) تُمثّل حلمًا لجميع الأفارقة جيلًا بعد جيل، ويجب تحقيقه من خلال اعتماد نهجٍ جديدٍ لتحويل هذا المشروع الحضاري إلى واقعٍ ملموس”.

بالإضافة إلى تصريح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، والذي قال “نعمل على تحقيق التكامل الأفريقي البيني، لا سيّما من خلال الترابط بين شمال القارة وجنوبها وتعزيز محركات التنمية فيها”.

كما قال الوزير: “لم يكن الإعلان الرسمي عن تتويج هذه الدورة بتوقيع عقود تجاوزت قيمتها 48.3 مليار دولار، منها 11.4 مليار دولار للجزائر، هو ما ترك انطباعًا لا يُنسى، بل إن المستوى الرفيع لهذه الدورة وبُعدها الاستثنائي يكمن تحديدًا في القيمة المضافة التي قدمتها الجزائر لمعرض التجارة البينية الأفريقية 2025، بفضل موقعها الجيوستراتيجي كبوابة لأفريقيا”.

وحول دور الصحافة في تغطية هذا الحدث الهام والناجح، قال الوزير في مقاله إنها هي التي أشارت إلى نجاح هذا الحلم الإفريقي الذي يحمله شعب بأكمله.

كما حقق معرض IATF تأثيرًا يفوق بكثير ما كان متوقعًا في البداية على جميع الأصعدة، نظرًا للتغطية الإعلامية الاستثنائية، والاتفاقيات والعقود الموقعة، والشراكات المُقامة، والاجتماعات المُنظمة، وروح الأخوة والتضامن التي سادت طوال الحدث، الذي لا يزال بلا شك حدثًا قاريًا رائدًا.

وختم الوزير بأن تجربة الجزائر في التنويع الاقتصادي واعتماد سياسة صناعية متكاملة تشكل نموذجا ناجحا يعكس قدرة البلدان الأفريقية على تطوير استراتيجيات نمو فعالة تدعم التكامل القاري.