وزير الاتصال الجديد في أسطر..

عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، زهير بوعمامة وزيرًا للاتصال خلفًا لمحمد مزيان.

ويُعد زهير بوعمامة قامة علمية في تخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حيث شغل منصب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة تيبازة، كما عمل سابقًا مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية.

وفي ماي 2025، عُيّن مستشارًا لدى رئيس الجمهورية مكلفًا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، حسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية آنذاك.

وينحدر الوزير الجديد من بلدية مجاز الدشيش بولاية سكيكدة، ويُعرف بإسهاماته العلمية في ميدان العلوم السياسية، إلى جانب كونه محللًا سياسيًا بارزًا في العديد من القضايا الوطنية والدولية.

وحصل بوعمامة على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة الجزائر، وهو أستاذ تعليم عالٍ، وقد درّس في عدة جامعات ومؤسسات، من بينها جامعة باجي مختار بعنابة والمعهد الدبلوماسي الجزائري.

كما يتميز بنشاطه العلمي من خلال مشاركته الدائمة في الندوات الوطنية والدولية، وقد ساهم في تأطير وتخريج عدد كبير من الباحثين والمختصين في العلاقات الدولية.