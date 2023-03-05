وزير الاتصال: الجزائر تدعم التمكن من وسائل الإعلام المبنية على الرقمنة

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أن الجزائر تدعم دون قيد أو شرط كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى التمكن من وسائل الإعلام ووسائط الاتصال الجديدة المبنية على الرقمنة.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير، بمناسبة افتتاح الاجتماعات السنوية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونين العرب.

وفي بداية كلمته، رحب الوزير بالمشاركين في هذا الاجتماع الدوري للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين العرب. متمنيا للجميع إقامة طيبة وأشغالا موفقة.

وأورد الوزير: “إن اجتماعنا السنوي هذا يشكل فضاء للتلاقي قصد تقييـم الإنجازات وتدارك العثرات من أجل تكريس الإعلام لخدمة حق المواطن العربي في المعلومة الصحيحة”.

مضيفا إن هذا النشاط يكرس سعي اتحاد إذاعات الدول العربية لتفعيل الجهود البينية. وإعمال استراتيجية إعلامية مشتركة تراعي اهتمامات دولنا وانشغالات شعوبنا وتطلعاتها.

وبارك بوسليماني، مشروع المنصة السحابية الجديدة ومختلف المشاريع والبرامج ذات الصلة المنجزة بكفاءات عربية مقتدرة.

بوسليماني: نولي أهمية بالغة للتكوين ونعقد عليه آمالنا الكبرى

وأكد الوزير، أن قطاعه يركز على عملية التكوين، وهذا ما نوليه الأهمية البالغة ونعقد عليه آمالنا الكبرى.

موضحا أن التكوين في مجالات الإعلام والإتصال يحظى باهتمام وطني. وكذا على مستوى اتحاد إذاعات الدول العربية.

وتابع أن من شأن التكوين، تعزيز قدرات العاملين في مؤسسات الاتصال والمنصات الرقمية. لا سيما في مجال التصدي للمعلومات المغلوطة التي تستهدف شبابنا في المقام الأول.

هذا وسجل الوزير بارتياح القفزة النوعية بخصوص حجم التبادلات الإخبارية والبرامجية خلال سنة 2022. خاصة بمناسبة التغطية الإعلامية لأشغال القمة العربية المنعقدة بالجزائر شهر نوفمبر الماضي.

ومن جهة أخرى، قال الوزير إن دور وسائل الاعلام العربية بكل وسائطها، يتجلى في المساهمة الفعالة في انتاج محتوى عربي يعكس الواقع العربي ويخدم قضاياه المشتركة.

ونوه الوزير، بتطور نشاطات المركز على المستويين البرامجي والهندسي. من خلال إطلاق أنظمة متعددة الوسائط للتبادل عبر الأقمار الصناعية.

مضيفا أن اتحاد اذاعات الدول العربية، يوفر لمستخدميه أسرع التقنيات وأفضلها كلفة لتبادل المواد الإعلامية. فضلا على أنه يفتح آفاقاً للتعاون مع منظومات التبادل العالمية.

واشار بوسليماني، إلى إن تعدد الأنشطة وارتفاع الحجم الساعي لتبادل البرامج والاخبار الاذاعية والتلفزيونية. وكذا المكاسب الهندسية والتقنية المحققة. تؤشر لمستقبل واعد لأداء مؤسسات ووسائل الاعلام العربية.