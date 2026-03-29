وزير الاتصال: الجزائر فقدت أحد أبنائها البررة الأوفياء

تقدم وزير الاتصال، الدكتور زهير بوعمامة، أصالة عن نفسه، ونيابة عن كافة منتسبي وزارة الاتصال، والمؤسسات التابعة لها، والأسرة الاعلامية الوطنية، بأصدق عبارات التعازي إلى عائلة الفقيد الرئيس الأسبق اليامين زروال.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى. رئيس الجمهورية الأسبق، المجاهد اليامين زروال”.

وأضاف الوزير: “لقد فقدت الجزائر برحيله أحد أبنائها البررة الأوفياء، فهو من الرعيل الأول لثورة التحرير المباركة. ومن رجالات الدولة المخلصين، وقد تقلد أسمى المسؤوليات. وأبلى البلاء الحسن بما عرف عنه من روح وطنية عالية وكفاءة نادرة ونكران للذات في سبيل المصلحة العليا للأمة”.

وإنتقل إلى رحمة الله، أمس السبت، الرئيس الأسبق اليامين زروال عن عمر ناهز 85 سنة. بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بالعاصمة، بعد صراع مع مرض عضال.