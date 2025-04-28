وزير الاتصال: الجزائر مستهدفة من غرف أخبار مظلمة!

قال وزير الاتصال، محمد مزيان، إنّ الجزائر مستهدفة من غرف أخبار مظلمة، وأننا بحاجة إلى أقلام راقية.

وأكد الوزير، خلال إشرافه على اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والاعلاميين بالعاصمة، أنه لا مستقبل للجزائر دون إعلامها. ولكن إعلام قوي لا ينتهج الطرق السلبية كالقذف. موضحا أن هذا سبب انتهاج هذه الدورات التكوينية.

وأضاف الوزير، أن رئيس الجمهورية يكن لمهنة الصحافة قيمة عالية وقال: “لمسنا اهتماما كبيرا بواقع المهنة على ضوء كل التغيرات الحاصلة”.

للإشارة، أشرف وزير الاتصال محمد مزيان، اليوم الإثنين، بالعاصمة، على اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين ومختلف الفاعلين في قطاع الاتصال.

ويناقش الملتقى، الآفاق والتحديات التي تواجه مهنة الصحافة والمنتسبين إليها. ويخص الصحافيين والإعلاميين الذين ينشطون بولايات الوسط بعد لقاءات جهوية بغرب وشرق وجنوب الوطن.