وزير الاتصال: “الجلفة سيكون لها مستقبل واعد في إعداد برامج إعلامية”

قال وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن رابحي، إن سكان الجلفة سجلوا حضورهم في كل مرة لتلبية نداء الوطن.

وأوضح الوزير رابحي خلال زيارة عمل وتفقد للمنطقة أن سكان الجلفة عبروا عن قناعة عن تمسكهم بالوحدة الوطنية وبتنظيم الرئاسيات في موعدها المحدد.

وشدد الوزير على ضرورة المشاركة بقوة في الاستحقاق الانتخابي القادم لتكريس خيار الشعب لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وقال وزير الاتصال أن قطاعه يحرص على إعلام المواطن بصدق واحترافية بالجهد التنموي ومرافقة مستجدات الوطن والعالم معًا.

وكشف رابحي، خلال زيارته لورشة تهيئة مقر لمركز التلفزيون الجزائري بالجلفة، أنّ عاصمة الولاية، سيكون لها مستقبل في إطار برامج الشبكة الإعلامية الجزائرية.

وأضاف وزير الاتصال أن التوظيف بالمركز بالجلفة، سوف يكون عن طريق وكالات التشغيل، وأنّ الأولوية ستكون لأبناء المنطقة، إلا في حال تسجيل غياب تخّصص من التخصّصات.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعكف على إعداد برامج جديدة، ستقوم من خلاله مصالحه بتجسيدها على أرض الواقع، المتمثل في 10 محطات جهوية ستكون إضافة للحقل الإعلامي بالبلاد.