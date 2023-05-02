وزير الاتصال: الدولة تولي اهتماما بالغا بالرقمنة والإعلام البديل

أشرف وزير الاتصال محمد بوسليماني، اليوم الثلاثاء، بالمركز الدولي للصحافة على افتتاح أشغال الدورة التكوينية لفائدة الصحافة الإلكترونية. التي نظمتها وزارة الاتصال بالتعاون مع المدرسة العليا للصحافة وعلوم الإعلام والمركز الدولي للصحافة.

كما أوضح وزير الاتصال في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أشغال الدورة أن اختيار الصحافة الإلكترونية موضوعا للتكوين يعكس الاهتمام المعتبر. الذي توليه الدولة للرقمنة والإعلام البديل الذي أصبح ميزة العصر وحتمية يقوم عليا تسيير الشأن العام والخاص على حد سواء.

و أكد الوزير أن عالم اليوم هو عالم إلكتروني بامتياز لا مفر من مسايرته مسايرة إيجابية من خلال تهيئة الأدوات و الظروف الملائمة كالتكوين و اعتماد منظومة قانونية فعالة و تشاركية .

وأشار بوسليماني إلى الاستعمال السلبي والعدائي لبعض الأرضيات والمواقع الإلكترونية. التي تستهدف بلادنا بشكل ممنهج مؤكدا على ضرورة التكفل بهذا المجال الحساس والخطير.

وأردف بوسليماني أنه “يجدر التذكير أن الدولة جعلت من الرقمنة أولوية من أجل تحسين أداء المؤسسات”. “ضمانا للشفافية وللحكم الراشد ولتحصين البلاد من الممارسات المسيئة”.

كما أضاف الوزير، أن استحداث قانون خاص لتنظيم نشاط الصحافة الإلكترونية بدل النص التنظيمي الساري المفعول يعكس حرص الدولة على الارتقاء بهذا النشاط. من خلال إرساء أحكام قانونية جديدة تضمن الممارسة الحرة لهذا النشاط في ظل احترام القانون و تعزيز الاحترافية. و المهنية و باحترام أخلاقيات و قوانين المهنة .

كما أكد بوسليماني، أن قطاعه يعول على المواقع الإلكترونية الجزائرية للقيام بدورها كاملا. للمساهمة إلى جانب باقي وسائل الإعلام والاتصال في الدفاع عن مقومات مؤسساتنا. ومرافقة مسار الجزائر الجديدة والتصدي للدعايات والأخبار المضللة.