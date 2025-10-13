وزير الاتصال: القانون الأساسي للصحفي أولوية لتنظيم القطاع الإعلامي

التقى وزير الاتصال زهير بوعمامة، صباح اليوم الاثنين، بمسؤولي وممثلي النقابات والجمعيات الفاعلة في القطاع، في لقاء جرى بمقر الوزارة.

يأتي هذا اللقاء بغية مواصلة الوزير الاستماع لانشغالات واقتراحات مختلف منتسبي القطاع ومهنييه، وكذا الإصغاء للشريك الاجتماعي في طرح ومناقشة الانشغالات الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع.

وفي كلمته الافتتاحية خلال هذا اللقاء، أكد وزير الاتصال أن القطاع يجب أن يستكمل منظومته التشريعية. خاصة في شقه المتعلق باستصدار النصوص القانونية وأبرزها القانون الأساسي للصحفي الذي سيفتح الباب واسعا لمعالجة عديد المسائل والقضايا العالقة في الوقت الراهن، ويسمح بتنظيم شامل للقطاع.

كما أبرز الوزير ضرورة تنصيب سلطات الضبط والتي من شانها ضمان تنظيم أدق للمشهد الإعلامي، والسهر على تطبيق الضوابط والأسس القانونية التي تحكم الممارسة الإعلامية.

وبالمناسبة، دعا الوزير كافة مسؤولي وممثلي النقابات والجمعيات الوطنية الفاعلة في القطاع إلى تنظيم أنفسهم وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وإلى التضامن النقابي فيما بينهم بما يخدم المصلحة العامة للصحفيين.

من جهتهم، عبّر ممثلو النقابات عن تقديرهم لروح الانفتاح والتشاور التي تطبع علاقة الوزارة بالشركاء الاجتماعيين. مؤكدين استعدادهم للمساهمة الفاعلة في كل المبادرات الرامية إلى النهوض بالقطاع والارتقاء بأدائه المهني والمؤسساتي.