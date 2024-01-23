وزير الاتصال: القطاع بحاجة إلى أموال

قال وزير الاتصال، محمد لعقاب، أن الميزانية المخصصة لسنة 2021 لقطاع الاتصال تم استهلاك 99.61 بالمائة منها.

وأشار الوزير خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني لتسوية ميزانية 2021 أن قطاع الاعلام بحاجة إلى أموال غير ان النتائج لا تظهر لانها مادبة.

وكشف الوزير ان التلفزيون العمومي يملك تجهيزات قديمة وتتطلب تغييراها كما ان مؤسسة البث الإذاعية والتلفزيوني بحاجة إلى تطور. من خلال الرادات البث.

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