وزير الاتصال: القطاع يشهد تحولاً عميقاً بفضل توجيهات رئيس الجمهورية

أكد وزير الاتصال، زهير بوعمامة، الاثنين، أن القطاع يشهد تحولاً عميقاً بفضل توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وخلال استعراض وزير الاتصال، أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، بالمجلس الشعبي الوطني، أهم محاور تطوير قطاع الاتصال. أشار بوعمامة في كلمته، إلى أن دائرته الوزارية، تعتمد رؤية شاملة تقوم على التقييم والتحديث والرقمنة. مع العمل الحثيث على تطوير وسائل الإعلام وضمان حرية التعبير وحماية الهوية الوطنية.

كما شدد على أهمية تفعيل الترسانة القانونية الجديدة من خلال استكمال تنفيذ عدد من الإجراءات، من ضمنها تنصيب سلطتي الضبط. وإنشاء مجلس أخلاقيات المهنة.

وزير الاتصال يعلن عن جملة من الإجراءات

في ذات السياق، أعلن الوزير عن جملة من الخطوات، التي تعتزم الوزارة القيام بها، على غرار تنظيم نشاطات الإشهار وسبر الآراء. ومراجعة جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، وإعادة هيكلة الإدارة المركزية للوزارة.

مُضيفاً أنه تم إطلاق عدة مشاريع في مجال الرقمنة، بغرض تحديث الشبكات، رقمنة الوثائق، تطوير منصات للرصد الإعلامي. وتحديث وكالة الأنباء الجزائرية، والمحفوظات السمعية البصرية.

كما شدّد وزير الاتصال على ضرورة المضي قدماً في برامج التكوين لفائدة الصحفيين ومهنيي القطاع. ودعم الابتكار عبْر شراكات مع مؤسسات البحث العلمي.

هذا وأعلن بوعمامة عن الانتهاء من إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية للاتصال المؤسساتي، الهادفة إلى تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. وتعزيز صورة الجزائر على الصعيد الخارجي.

