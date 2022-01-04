وزير الاتصال: القناة البرلمانية تكتسي أهمية بالغة في تطوير المشهد الإعلامي

أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، أن استحداث هذه القناة التلفزيونية البرلمانية، يكتسي أهمية بالغة. موضحا إن هذه القناة الجديدة، تندرج في إطار تطوير المشهد الإعلامي، وذلك تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية والتزامه ال36″.

وأبرز الوزير، في كلمة له خلال اجتماع عقد بمقر مجلس الأمة حول القناة البرلمانية الجديدة، أن ذات القناة ستعمل على تعزيز الصرح المؤسساتي تطبيقا لدستور 2020 والمادة 54 منه.

واعتبر بوسليماني أن هذه القناة من شأنها “تعزيز الحق في الإعلام وتقريب المواطن” من مؤسسته التشريعية. إلى جانب تعزيز الثقة بين المواطن والبرلمان. مشيرا إلى أن القناة يعول عليها أيضا أن تكون “أداة فعالة للبرلمان وعلاقاته مع كافة الهيئات والمؤسسات”.

وجدد المسؤول الأول عن قطاع الاتصال بالجزائر، استعداد دائرته الوزارية في”دعم هذا الإنجاز والعمل على إنجاحه و تكوين الصحفيين.

كما أكد الوزير أن القناة البرلمانية الجديدة ستبرهن للجميع أن الجزائر تسيير إلى الأمام في تطوير مشهدها الإعلامي.