وزير الاتصال: المشهد الإعلامي لم يعد يحتمل العشوائية أو الممارسة الارتجالية

دعا وزير الاتصال، زهير بوعمامة، يوم الخميس بالجزائر العاصمة, وسائل الإعلام الوطنية إلى تبني خطاب يراعي نقل المعلومة والتحليل بشكل دقيق. بعيدا عن الممارسة الارتجالية.

وفي كلمة له خلال يوم دراسي نظم من طرف الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات, بمقر وزارة الاتصال, حول “واقع الصحافة العلمية في الجزائر”. أكد بوعمامة على ضرورة تبني وسائل الإعلام الوطنية لخطاب “يراعي نقل المعلومة والتحليل بشكل موضوعي ودقيق. يبرز ما تبذله الدولة الجزائرية من مجهودات في مختلف المجالات. ويعلي صوتها المدافع عن مواقفها المبدئية في ساحات الإعلام الدولي”.

كما أشار وزير الاتصال إلى أنه أضحى من الضروري “تعزيز المؤسسات الإعلامية بصحفيين يمتلكون تكوينا قويا ومهارات عالية. قادرين على مواجهة الحملات الإعلامية المعادية وبناء خطاب إعلامي متماسك. مبني على الحقائق وعلى فهم ديناميكيات الساحة الدولية”.

في حين، حرص الوزير على التأكيد بأن “المشهد الإعلامي لم يعد يحتمل العشوائية أو الممارسة الارتجالية. بل يحتاج إلى كفاءات متمكنة من لغات العصر. قادرة على التعامل مع الكم الهائل من المعلومات وعلى غربلتها وتحويلها إلى مادة إعلامية موثوقة”.

كما تطرق بوعمامة الى “الدور المحوري” المنوط بالإعلام الوطني في الوقوف .”سدا منيعا أمام كل المحاولات اليائسة لأولئك الذين يريدون تشويه صورة الجزائر والتشكيك في مواقفها”. معربا عن يقينه بأن “وعي الجزائريين كفيل بإسقاط هذه المحاولات”.

في حين، أبرز بوعمامة أهمية التخصص في الصحافة بكل دعائمها. لافتا إلى أن الصحافة المتخصصة. “بإمكانها أن تصنع الفرق في المشهد الإعلامي, بتقديمها لأعمال دائمة, غير مناسباتية, جادة وعميقة” تتعلق بعالم التكنولوجي.ا والابتكار والذكاء الاصطناعي والطب والبيئة. والاقتصاديات الحديثة والتنمية المستدامة وغيرها من التخصصات.

كما ذكر بوعمامة بأن قطاعه يولي “أهمية قصوى” لمجال التكوين. من خلال جعله “محورا رئيسيا في كل البرامج الرامية إلى إصلاح الإعلام”. باعتباره “الأساس المتين الذي يبنى عليه الأداء الصحفي الاحترافي والواعي. تماشيا مع الوتيرة المتسارعة التي يعيشها العالم في إنتاج المحتوى والمعلومة”.

في حين، جرى افتتاح اليوم الدراسي بحضور مستشار رئيس الجمهورية, المكلف بالتربية والتعليم العالي. والتكوين المهني والثقافة, السيد نصر الدين بن طيفور, إلى جانب ممثلين عن عدة هيئات وطنية.

