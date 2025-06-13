وزير الاتصال: المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس مفخرة

أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الجمعة، أنّ المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس، يعدّ مفخرة، مشيداً بتوفر هذا المقر على كل التجهيزات العصرية.

وأشرف الوزير، اليوم، على إفتتاح المقر المذكور، وكان مرفوقاً بكل من المدير العام للإذاعة الجزائرية عادل سلاقجي. ووالي ولاية بشار أحمد بن يوسف، ووالي ولاية بني عباس جمال الدين حصحاص.

وطاف الوزير بأقسام المقر الجديد بالمنطقة الزرقاء، واستمع إلى شروحات مفصلة حول مكوّنات الصرح الاعلامي الجديد.

وحرص مزيان على التنويه بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإذاعة الجزائرية والسلطات المحلية. بغية توفير أحسن الظروف لأسرة إذاعة الجزائر من بشار وبني عباس.

وقال مزيان: “جئنا لتدشين مقر إذاعة محلية طلائعية رائدة انطلق بثّها في العشرين أفريل 1991. وهي تعكس لنا بجلاء تام ماهية الإذاعات المحلية وقربها وإحساسها بتطلعات الجمهور باختلاف أطيافه”.

ولفت الوزير إلى أنّ هذه المناسبة سمحت أيضاً بتدشين مركز إذاعي في بني عباس، وهو ما يعكس حرص رئيس الجمهورية، الذي يولي عناية كبرى للإذاعات المحلية. ويهتم بهذا النمط الإعلامي، وبخاصةً رسالته التي ترافق كل المشاريع المحلية.

واعتبر مزيان التجهيزات التي يتوفر عليها المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس. تعطي قيمة مضافة لهذه الرسالة النبيلة للإعلام الجواري.

ودعا مزيان أسرة إذاعة الجزائر من بشار وبني عباس لبذل المزيد من الجهد لمواكبة وتيرة التنمية وتطلعات المواطنين في ظلّ التحديات المتسارعة.