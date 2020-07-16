وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة يستقبل ربراب وهذا ما دار بينهما

إستقبل اليوم الخميس، وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور “عمار بلحيمر”، رجل الأعمال والرئيس المدير العام لمجمع سفيتال، ايسعد ربراب.

وحسب بيان وزارة الاتصال، فقد كان اللقاء مطولا، وجرى بمقر الوزارة.

وتناول اللقاء سبل إنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال خطة الحكومة الرامية لتشجيع المؤسسات الاقتصادية وتلبية حاجيات السوق الوطنية بتشجيع الصادرات وتقليص حجم الواردات في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى وضعية أرباب العمل في الجزائر وبحث آليات إسهامهم في تعزيز الوضع الاقتصادي و الاجتماعي.