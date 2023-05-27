وزير الاتصال: بعثة إعلامية لمرافقة الحجاج ونقل كل صغيرة وكبيرة

أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، في لقاء توجيهي لأعضاء بعثة الحج، اليوم السبت، أنه سيكون هناك وفد إعلامي لمرافقة الحجاج.

وقال الوزير في كلمة له بهذه المناسبة، أن الوفد الإعلامي الذي يشارك في هذه المهمة الشريفة، سيرافق كل الحجاج، وسيمكن من تقريبهم من بلادهم بنقل كل صغيرة وكبيرة من هناك.

وخاطب الوزير المرافقين قائلا لهم: “أنتم سفراء الجزائر، يجب أن تساعدوا الحجاج وتكونوا بمثابة طبيب نفسي لهم وتوجهونهم خاصة كبار السن”.

وفي الأخير، قال الوزير، أنه يتمنى أن يكون إختيار المشاركين في هذه البعثة من مختلف القطاعات، صائبا، فالمسؤولية ثقيلة، مؤكدا أنهم سيكونون في المستوى.