وزير الاتصال: ترقية البيئة الإعلامية من أولويات السلطات العليا في البلاد

أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، أن السلطات العليا في البلاد جعلت من بين أولوياتها، ترقية البيئة الإعلامية لأجل صحافة حرة ومسؤولة، تتميز بالتعددية والاستقلالية واحترام قواعد الاحترافية، وآداب وأخلاقيات المهنة، لتكون عمادا لممارسة ديمقراطية محمية من جميع أشكال الانحراف.

وأشار الوزير، خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، أنه تكريسا لهذا الأساس. حرصت الدولة على إعادة بعث صندوق دعم الصحافة بموجب أحكام المادة 220 من القانون رقم 24-08. المتضمن قانون المالية لسنة 2025، لجعله بمثابة آلية تعول عليها. لتجسيد سياستها في مجال دعم الصحافة بمختلف أشكالها وترقيتها وتطوير مهارات الصحفيين ومختلف الفاعلين في مهن الصحافة.

تعميم الجهات المستفيدة من دعم الصندوق حتى يتسنى للإعلام الوطني تأديةُ أداء دوره المحوري

وأكد مزيان أنه تم الحرص على تعميم الجهات المستفيدة من دعم الصندوق، ليضم كل وسائل الإعلام السمعية البصرية. والإلكترونية والمكتوبة، سواء كانت عمومية أو خاصة، حتى يتسنى للإعلام الوطني تأديةُ أداء دوره المحوري. عبر إنتاج مضامين إعلامية ذات جودة.

موضحا أن هذه الإجراءات جاءت لدعم مسعى وسائل الإعلام الوطنية لمواكبة التكنولوجيات الحديثة وتسليحها. بما يمكنها من مواجهة المنافسة المحتدمة التي تعرفها الساحة الإعلامية الدولية ورفع التحديات الجديدة التي تواجهها.

وقال الوزير “كما سيتولى هذا الصندوق ترقية الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية. التي تمارس نشاطها بمهنية ودعم بروز صحافة متخصصة، لا سيما في الاقتصاد والمالية والطفولة والمرأة والصحة العمومية والوقاية والتكنولوجيات الجديدة للإعلام. والاتصال والفنون والثقافة وحماية البيئة، وذلك من خلال استفادتها من الدعم المادي لاقتناء تجهيزات تقنية متطورة. تحسن من أداءها وتساعد الصحفيين ومختلف الفاعلين في مجال العمل الصحفي. من ممارسة مهامهم باحترافية مما يسمح للمتلقي من الاستفادة من منتوج يرقى لتطلعاته”.

مضيفا “سيساهم هذا الصندوق في تمويل جميع نشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمنتسبين في مهن الصحافة. سواء تلك المقامة بالجزائر أو بالخارج، والتي تهدف أساسا الى التكيف مع استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال. وفي المهن الإعلامية الجديدة، وكذا الاستعمالات العديدة لمبتكرات الذكاء الاصطناعي. وهذا من خلال اقتناء المعارف والتقنيات المتصلة بها، الى جانب ترقية دور التأطير. من خلال تحيين وتنويع وتحسين المعارف المكتسبة في إطار التكوين المتواصل”.

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