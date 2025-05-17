وزير الاتصال: تعزيز مكانة اللغة الأمازيغية في الإعلام الوطني

أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم السبت، بباتنة، على ضرورة دعم الرؤى الطيبة والمبادرات الهادفة إلى تعزيز مكانة اللغة الأمازيغية في الإعلام الوطني وفقا لأحكام الدستور.

وقال الوزير، في كلمة له خلال إشرافه بجامعة الحاج لخضر بباتنة1 على افتتاح فعاليات اليوم الدراسي الموسوم “الإعلام بالأمازيغية في الجزائر…تثمين للتجربة واستشراف المستقبل”، إنّ التنسيق البنّاء بين مؤسسات الدولة ووزارة الاتصال “يعتبر ضرورة استراتيجية من أجل إعلام وطني يعكس التعدد الثقافي للجزائر”.

كما أكد مزيان أن مشاركته في هذا اليوم الدراسي تعتبر انسجاما مع المقاربة المستنيرة لرئيس الجمهورية. التي ترتكز على إعطاء الأمازيغية القيمة التي تستحقها لترقيتها وتعزيز حضورها في الحياة العامة.

وفي هذا الشأن، أكد الوزير أن الدولة الجزائرية بذلت مجهودات معتبرة لترقية اللغة الأمازيغية في الفضاء الإعلامي. من خلال إدماجها في البداية في المجال الإذاعي باستحداث قناة ناطقة بالأمازيغية بمتغيراتها المستعملة في الجزائر.

كما نوّه الوزير “بالمجهودات التي بذلتها المحافظة السامية للأمازيغية على مدى أعوام لإدراج اللغة الأمازيغية بمختلف متغيراتها ضمن المنظومة الإعلامية الوطنية. من خلال الحضور القوي لهذه اللغة الوطنية والرسمية وموروثها الثقافي والابداعات الفنية لأبنائها في الشاشة الوطنية. وكذا من خلال إطلاق موقع بهذه اللغة من طرف وكالة الأنباء الجزائرية”. والذي تطوّر وأصبح اليوم قسما لبث الأخبار باللغة الأمازيغية بفضل نخبة من الاعلاميين القائمين عليه.

وزير الاتصال: البعد الأمازيغي هو مكون أصيل وجوهري في الهوية الوطنية

وأكد وزير الاتصال، في هذا الشأن، بأن البعد الأمازيغي هو مكون أصيل وجوهري في الهوية الوطنية التي تشكلت عبر التاريخ. حيث أن الثورة التحريرية في برامجها الإذاعية التي كانت تبث في أتون حرب التحرير باللغتين العربية والأمازيغية. جنبا إلى جنب للدفاع عن حق الجزائريين في الانعتاق من نير الاستعمار وحشد الصفوف خلف القضية الوطنية الكبرى.

واستغل الوزير، المناسبة للترحم على أرواح كل الصحفيين والتقنيين الجزائريين الذين مارسوا مهنتهم إبّان الثورة التحريرية المجيدة. وساندوا إخوانهم المجاهدين. وأولئك الذين سُجنوا وعذبوا وحُكم عليهم بالموت على شاكلة الراحلة زهية خرف الله التي تقلدت بعد الاستقلال منصب مديرة القناة الاذاعية الثانية باللغة الأمازيغية.

وتتواصل فعاليات اليوم الدراسي بتنظيم جلستين علميتين، الأولى موسومة بـ”الإعلام الأمازيغي بين الواقع والتطلعات”. والثانية بعنوان “تحديات واستشراف للمستقبل” يتم من خلالهما تقديم 7 مداخلات قبل فتح نقاش مع المشاركين لتقييم تجربة الإعلام الأمازيغي في الجزائر.