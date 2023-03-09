وزير الاتصال: رئيس الجمهورية يدعم تكوين الصحفيين

أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، أن رئيس الجمهورية يدعم بصفة مطلقة عملية تكوين الصحفيين وتعزيز قدراتهم.

ويأتي ذلك، للارتقاء بأداء الصحفيين، في مرافقة التطور المتنامي للجزائر الجديدة، ومسايرة عالم الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وقال الوزير، في كلمة له خلال إشرافه على انطلاق الدورة الخامسة حول الاتصال المؤسساتي من ولاية تلمسان: “التكوين لم يعد خيارا وإنما أصبح ضرورة مستعجلة”.

وأوضح الوزير، أن هذه الدورة التكوينية حول الاتصال المؤسساتي بتلمسان يستفيد منها أيضا الإعلاميون. وكذا خلايا الاتصال بولايات سيدي بلعباس وعين تيموشنت وسعيدة والبيض والنعامة.

مشيرا إلى أن هذه الدورات التكوينية ستستكمل لاحقا، تعميما للفائدة و تحفيزا للإعلام الوطني. لاسيما المحلي والجواري. وكذلك من أجل ضمان علاقة تواصل سلسة بين الإدارة والمواطن ومرافقة برامج التنمية باحترافية.

كما اغتنم بوسليماني هذه الفرصة، ليتقدم للنساء الجزائريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بأجمل التهاني. وجزيل الامتنان على تضحياتهن العظيمة عبر التاريخ.

كما هنأ المنتسبات لقطاع الإعلام و الاتصال أينما وجدن، متمنيا لهن كل التوفيق و السعادة.