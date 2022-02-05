وزير الاتصال للنهار.. الجزائر أصبح لديها فائض في اللقاحات

قال وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم السبت، إن الجزائر تملك فائض في اللقاحات. كما أشار بوسليماني، إلى أن السبيل الوحيد للنجاة من خطر وباء كورونا هو التلقيح.

وأضاف وزير الاتصال في تصريحات للنهار، أن الأرقام المضمونة تفيد ان الأشخاص الذين توفوا “غير ملقحين”. كما أفاد الوزير أن الجزائر كانت السباقة في الحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها من الجائحة. داعيا إياهم إلى وضع ثقتهم في الدولة.

كما ثمن بوسليماني، اليوم المفتوح الذي قامت به قناة النهار، قائلا “كنا في قطاع الإعلام السباقين للتحسيس و توعية المواطنين منذ بداية الجائحة”.

وأشار وزير الإتصال إلى أن “وسائل الإعلام تبذل جهود كبيرة لتوعية المواطنين بأن التلقيح هو السبيل الوحيد”. مضيفا “عملنا على وجود تنسيق بين الصحفيين ومصالح وزارة الصحة لتفادي الكاذبة”.

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ومن جهته، قال المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، اليوم السبت، إن حسب معطيات فيروس كورونا “فيمكن القول أننا في مرحلة الخروج من الذروة”. كما أشار درار في تصريح للنهار، إلى أن ” ما كان أصعب قد بقي في الوراء”.

وأشار درار، إلى أن منظمة الصحة قد أعلنت أن بعض الدول بدأت تشهد بوادر الخروج من كورونا. نظرا لنسب التلقيح المرتفعة التي تعتبر أحد أهم العوامل التي ستنتج عنها خروج نهائي من الجائحة وعودتها كالأوبئة الموسمية.

كما أكد، درار، أنه تم توزيع 10 ملايير جرعة لقاح عبر العالم. نافيا تسجيل أي تقرير في دولة ما يشير لوفاة أشخاص بسبب تلقيهم اللقاح.