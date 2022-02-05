وزير الاتصال للنهار.. حذار من المشعوذين الناقلين للمعلومات الخاطئة

قال وزير الاتصال محمد بوسليماني، اليوم السبت، إن هناك العديد من المعلومات الخاطئة التي لا تعتمد على العلم والطب. كما أشار، الوزير، إلى أن القطاع لم يصل إلى المبتغى المنشود. مضيفا “وسائل الإعلام مجندة لإعطاء المعلومات الصحيحة ونحن عملنا كي يكون هناك تنسيق مع المصالح المختصة”.

وأوضح وزير الاتصال، أن الخبراء هم الذين يعطون المعلومات الصحيحة، أين يمنعون المشعوذين من تقديم الأخبار المغلوطة.

كما أشار بوسليماني في تصريحات للنهار، “شاهدنا إشاعات عبر مواقع التواصل حول التلقيح لا يتصورها العقل”. كما حذر الوزير من “الأخبار الكاذبة لأن هدفها ضرب الجزائر في كل الميادين”. وأضاف في سياق متصل، أن هناك من قال “التلقيح يسبب العقم والشلل”.

ودعا وسائل الإعلام إلى أن تكون جبهة واحدة موحدة للتصدي لكل الأكاذيب. لأنها تملك الكفاءات للتصدي لمن يحاول المساس بمصلحة الوطن.

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وكشفت وزارة الصحة، الجمعة، أن 8 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا المستجد كوفيد 19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 18 ولايات سجلت أقل من 10 حالات بفيروس كورونا، فيما سجلت 22 ولاية أزيد من 10 حالات. أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 40 مريضا بكورونا على مستوى العناية المركزة.

كما دعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي لمجابهة الوباء.