وزير الاتصال.. مجهودات الجزائر في مجال التشغيل ظلت مخفية للأسف

أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم السبت، إن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حققت مجهودات جبارة. مردفا “لو نقولها لأي واحد خارج الجزائر لا يصدقها”.

كما أشار وزير الاتصال، إلى أن هذه المجهودات في مجال التشغيل، ظلت مخفية. قائلا “لدرجة لا يوجد أي جهد في هذا المجال”.

وقال لعقاب، إن “في بيئة عالمية ومتوترة استطاعت الجزائر أن تحقق ما يعجز العقل عن تصديقه”. مردفا “عندما تسمعون بهذه الأرقام في بيئة عالمية متوترة، خاصة في 2020-2023 كورونا الحرب في أوكرانيا وتأخر سوق الصرف وغيرها”. تابعا “البنك الدولي قبل يوم 5 أكتوبر يقول أن 5 مليون تأثروا بهذه الصدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. مضيفا “نقول في هذا الوقت تنجز الجزائر ما يعجز عن تصديقه العقل”.