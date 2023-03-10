وزير الاتصال: مناقشة مشروع القانون العضوي للإعلام قبل نهاية مارس الجاري

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الجمعة من تلمسان في ثاني يوم من زيارته للولاية. أنه سيتم مناقشة مشروع القانون العضوي للإعلام في البرلمان قبل نهاية مارس الجاري.

و ذكر بوسليماني في تصريح للصحافة خلال زيارته لمقر إذاعة تلمسان أنه سبق مناقشة المحاور الأساسية. لهذا القانون في لجنة الثقافة و الإعلام و السياحة للبرلمان. خلال أيام مفتوحة شارك فيها صحفيون وأكاديميون و ناشرون. معلنا أنه يرتقب قبل نهاية الشهر الجاري مناقشة القانون في جلسة علنية بالبرلمان.

وأشار الوزير إلى أن القوانين الخاصة بالسمعي البصري و الصحافة الإلكترونية كلها على طاولة البرلمان و سيتم برمجة تواريخ مناقشتها من طرف ذات الهيئة.

وقال بوسليماني “المشهد الإعلامي في تطور و لكن ينقصه التنظيم. وبفضل هذه القوانين سيتم تنظيم المهنة” مضيفا “هذه القوانين ستكون في صالح الصحفيين و الصحافة”.

تتواصل الدورة التكوينية الخامسة حول الاتصال المؤسساتي لفائدة الصحفيين. والمشرفين على خلايا الاتصال لولايات تلمسان و سيدي بلعباس و عين تموشنت و سعيدة و النعامة والبيض.

وشملت أشغال اليوم الثاني من هذه الدورة تقديم مداخلات حول الاتصال في وقت الأزمة. و المحاور الرئيسية لإعداد المقاربة العملياتية لتصميم مخطط التواصل لمعالجة إشكالية في الفضاء العمومي. إلى جانب ورشة لتصميم مخطط التواصل حول عدة مواضيع تتعلق بالتنمية المحلية.

للإشارة فإن هذه الدورة التكوينية المنظمة من طرف وزارة الاتصال بالتنسيق مع وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية. و التهيئة العمرانية و التعليم العالي و البحث العلمي بمركز الدراسات الأندلسية. بتلمسان تندرج في إطار مواصلة التجسيد الميداني للبرنامج الوطني المشترك. بين القطاعات للتكوين حول الاتصال المؤسساتي شمل 29 ولاية بالوطن.

ويرتقب تعميمه على باقي الولايات بهدف تقريب الصحفيين من المكلفين بالاتصال على مستوى الولايات.