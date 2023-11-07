وزير الاتصال: مواقف رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية ليست منذ بداية العدوان على غزة

أكد وزير الإتصال محمد لعقاب، اليوم الثلاثاء، أن مواقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من القضية الفلسطينية ليست منذ بداية العدوان على غزة.

بل منذ وصوله الى سدة الحكم كانت مواقفه واضحة وهو رفض التطبيع والهرولة اليه.

وجاءت كلمة وزير الإتصال على هامش عرضه لمشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

ودعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، امس الإثنين، إلى رفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني. وهذا أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

وقال الرئيس تبون، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية، “أنا أمام رجال ونساء الحق والعدالة نتساءل أين هي العدالة في العالم”. “أين هو حق الشعوب المضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني”.

كما أشار رئيس الجمهورية، إلى أن فلسطين المحتلة انهارت فيها كل المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية. مضيفا أن “العالم يشهد يوميا مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق أمام مرآى وصمت عالمي رهيب”.

وناشد الرئيس تبون، جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي. مؤكدا أنه “هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين”. “على اعتبار أن الملاحقة القضائية الدولية الفعالة تبقى الملاذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية”. و”استعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.