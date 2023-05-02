وزير الاتصال.. نعول على المواقع الإلكترونية في التصدي للإدعاءات المغرضة

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعول على المواقع الالكترونية الوطنية في المساهمة في التصدي للادعاءات المغرضة التي تستهدف الجزائر.

كما أوضح بوسليماني، أن “استحداث قانون خاص لتنظيم نشاط الصحافة الالكترونية بدل النص التنظيمي الساري المفعول, يعكس حرص الدولة على الارتقاء”. “بهذا النشاط من خلال إرساء أحكام قانونية جديدة تضمن الممارسة الحرة لهذا النشاط في ظل احترام القانون”. و”تعزيز الاحترافية والمهنية المقترنة باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة”.

في حين، أكد الوزير أن “الدولة تعول على المواقع الإلكترونية الجزائرية للقيام بدورها كاملا في المساهمة، إلى جانب باقي وسائل الإعلام، في الدفاع عن مقوماتنا”. “ومؤسساتنا ومرافقة مسار الجزائر الجديدة والتصدي للادعاءات المغرضة التي تستهدف بلادنا”.

ولفت في ذات السياق إلى أن “الاستعمال السلبي والعدائي لبعض الأرضيات والمواقع الإلكترونية كتلك التي تستهدف بلادنا بشكل ممنهج”. “يؤكد ضرورة التكفل بهذا المجال الحساس”. مذكرا بأن الدولة جعلت من الرقمنة “أولوية”. “لتحسين أداء المؤسسات وضمان الشفافية والحكم الراشد وتحصين البلاد من الممارسات المسيئة”.