وزير الاتصال: هكذا سيتم منع الاحتكار في القنوات التلفزيونية

صرح وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم الاثنين، أن بعض المواد الواردة في قانون السمعي البصري بحاجة إلى تعديل.

وأشار وزير الاتصال في جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني “هناك مادة تقول أن القنوات التلفزيونية في المستقبل. يجب أن يكون فيها على الأقل 3 شركاء. بادرت بتعديل هذه المادة، المشرعون كانوا يفكرون في منع الاحتكار. لكن الاحتكار نمنعه بطريقة أخرى هو أننا نمنع مالك القناة من امتلاك أسهم أو قناة أخرى”.

كما تحدث عن المادة التي ورد فيها عن مصير عضو سلطة الضبط عند انتهاء عهدته، حيث قال “عضو سلطة الضبط. عندما تنتهي عهدته في المستقبل لا يمكنه أن يعمل في مجال السمعي البصري لمدة سنتين”.

وعلق وزير الاتصال قائلا “اذا تم التعامل بهذه الطريقة مع العمال الذين تنتهي عهدتهم. ويتم منعهم عن العمل لمدة سنتين من يأتي له بقوته وقوت أولاده. إذا يا إما سلطة الضبط تستمر في دفع أجره لمدة عامين وهذا غير معقول أو تعديل هذا القانون”.