وزير الاتصال يؤكد على احترام خصوصيات الأفراد والمرافقة المهنية للقطاع

أشرف وزير الاتصال زهير بوعمامة، رفقة رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل، بمقر الوزارة، على دورة تكوينية لفائدة الصحفيين بعنوان ”حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بحسب ما ينص عليه القانون 18-07 من حقوق والتزامات وكيفية المطابقة”.

وتطرق وزير الاتصال، خلال هذه الدورة إلى أهمية أخلاقيات المهنة الصحفية واحترام خصوصيات الأفراد مع تنظيم تكوينات أخرى للصحفيين. ومرافقة مهنية للقطاع والمؤسسات العمومية والخاصة.

يشار أن الدورة التكوينية هذه تهدف إلى اكتساب فهم قانوني وعملي لمعالجة المعلومات الشخصية وامتلاك أدوات لتأمين البيانات. ضمن بيئة العمل وتعزيز حماية الخصوصية،

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور