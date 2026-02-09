وزير الاتصال يؤكد على تقديم إنتاج سمعي بصري خلال رمضان يعكس قيم المجتمع الجزائري

أكد وزير الاتصال زهير بوعمامة، على ضرورة احترام قطاع الإعلام قدسية شهر رمضان من خلال تقديم إنتاج سمعي بصري يعكس قيم المجتمع الجزائري وهويته، ويعزز معاني التراحم والتكافل واستمرارية فعل الخير.

وفي كلمة ألقها وزير الاتصال خلال ندوة علمية وطنية موسومة بـ: “تضافر الجهود المؤسساتية. نحو استثمار أمثل لشهر رمضان في بناء الفرد والمجتمع”، ، بدار الإمام بالمحمدية. اعتبر زهير بوعمامة شهر رمضان مدرسة روحية وأخلاقية، مؤكدًا على مسؤولية قطاع الإعلام في احترام قدسية هذا الشهر. من خلال تقديم إنتاج سمعي بصري يعكس قيم المجتمع الجزائري وهويته، ويعزز معاني التراحم والتكافل واستمرارية فعل الخير.

