وزير الاتصال يؤكد على ضرورة التكوين المتواصل للصحفيين

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، على ضرورة التكوين المتواصل للصحفيين من أجل مواكبة التطورات والمساهمة في مرافقة جهود الدولة في التنمية.

كما أوضح، وزير الاتصال في تصريح للصحافة، على ضرورة توخي الاحترافي. مبرزا أن الصحافة العمومية التي تعد “قاطرة للإعلام الوطني، مدعوة إلى “المساهمة في مرافقة جهود الدولة وإبراز الإنجازات المحققة بالميدان”.

في حين، شدد الوزير على أهمية التكوين المتواصل للصحافيين من أجل “مواكبة التطورات”. لاسيما “ما تعلق بتدعيم الصحف المكتوبة بمواقع الكترونية تعمل على تقديم معلومات آنية وذات مصداقية للرأي العام”.

كما أكد بوسليماني على أهمية تعزيز دور الإعلام الجواري. الذي يعد –مثلما قال– “ركيزة في تحقيق التنمية المحلية وإيصال صوت المواطن”.

وبالمقابل، حث وزير الاتصال الصحف العمومية على “توسيع” شبكة مراسليها عبر الوطن. لضمان تغطية شاملة لمختلف الأحداث والتقرب من المواطن لتمكينه من الاطلاع المستمر على نشاطات التنمية المحلية.

في حين، دعا بوسليماني إلى “التكفل الأمثل بتوزيع الصحف العمومية من خلال إنشاء مجمع يتولى هذه المهمة ويقف على التجاوزات المسجلة”.

كما أبرز وزير الإتصال،سابقا، أن التكوين والتأهيل يهدفان إلى تمكين المعنيين من المساهمة باحترافية في مرافقة جهود الدولة التنموية وترقية صورة الجزائر. والتصدي للحرب السيبرانية التي تسعى للنيل من إنجازات الجزائر الجديدة على المستويين الداخلي والخارجي. مشيرا إلى أن قطاع الاتصال سيواصل برنامج عمله. الهادف أساسا إلى تطوير أداء الصحافة العمومية والخاصة عبر مختلف الوسائط. ضمانا لحق المواطن في المعلومة الموضوعية وتعزيزا لعلاقته بمؤسسات الدولة مركزيا ومحليا.

كما أوضح وزير الإتصال، أن الدورة التكوينية التي تدوم يومين سيتم خلالها تقديم عدة مداخلات أهمها الإعلام المؤسساتي، “مفاهيم ودلالات”. و”الاتصال في وقت الأزمة. القيم والمؤسسات” و”العناصر المؤسسة لمخطط الاتصال المؤسساتي”. على أن تختتم بأعمال تطبيقية حول المقاربة العملياتية لتصميم مخطط تواصل لمعالجة إشكالية في الفضاء العمومي”.