وزير الاتصال يؤكد: منح رخص الاعتماد لوسائل الاعلام الأجنبية تأتي في إطار احترام القوانين

أشرف وزير الاتصال، الدكتور زهير بوعمامة، على لقاء تمّ خلاله تسليم رخص الاعتماد لفائدة مسؤولي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بالجزائر. في خطوة تندرج ضمن مساعي تنظيم وتطوير المشهد الإعلامي وتعزيز انفتاحه على المحيط الدولي.

وخلال هذا اللقاء، أكد وزير الاتصال أن منح رخص الاعتماد يأتي في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. بما يضمن ممارسة مهنية شفافة ومسؤولة، ويكرس حق وسائل الإعلام الأجنبية في أداء مهامها في ظروف ملائمة. داعيا الى أهمية التحلي بأخلاقيات المهنة مع الحرص على نقل صورة موضوعية ودقيقة عن الجزائر.

وأوضح وزير الاتصال أن قطاع الاتصال يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع مختلف وسائل الإعلام الدولية، بما يسهم في دعم جسور التواصل وتبادل الخبرات، ويساعد على التعريف بالإصلاحات والمشاريع التنموية التي تشهدها البلاد في شتى المجالات.

كما كان هذا اللقاء فرصة استمع خلالها السيد الوزير لانشغالات مسؤولي وسائل الاعلام الأجنبية المعتمدة في الجزائر، مؤكداً أن أبواب وزارة الاتصال مفتوحة أمامهم كلما دعت الضرورة الى ذلك.

