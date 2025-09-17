وزير الاتصال يباشر مهامه باجتماع توجيهي ويؤكد على إصلاحات شاملة في القطاع

ترأس وزير الاتصال، زهير بوعمامة، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، بمقر الوزارة، اجتماعًا توجيهيا وتنسيقيًا مع إطارات الوزارة، في لقاء أول عقب مباشرته لمهامه على رأس وزارة الاتصال.

وخلال هذا الاجتماع، شدّد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بأداء قطاع الاتصال. وتحسين جودة الخدمات الإعلامية. مؤكدًا على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف مديريات ومصالح الوزارة لضمان تحقيق الأهداف المسطّرة.

في هذا الصدد، قدّم الوزير توجيهات عملية بخصوص منهجية وطريقة العمل للفترة المقبلة. بهدف إحداث ديناميكية حقيقية في القطاع، وفق تصوّر يؤكد على الالتزام والجدية وروح المبادرة، والتحلي بحس المسؤولية.

وقد تم التطرق إلى عدد من المسائل الهامة، أبرزها:

- ضرورة تسوية بعض المسائل الإدارية والتنظيمية العالقة في أقرب الآجال.

– اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحسين ظروف العمل لكافة العمال والموظفين، بما يتيح توفير بيئة عمل ملائمة ومحفزة لتقديم الأفضل.

– الشروع فورا في تنصيب فوج عمل مكون من الكفاءات الموجودة بالوزارة، والاستعانة بالمختصين في حالة الضرورة لاستكمال مراجعة النصوص التنظيمية التي كان من المفروض إتمامها في وقت سابق، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

– التفكير الجاد في إعادة تنظيم بعض مؤسسات القطاع،

– التطرق إلى فتح ورشات كبرى في مواضيع ذات أهمية وأولوية تتعلق بالسمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، بإشراك رجال الإعلام، المهنيين وجميع الفاعلين في المجال.

يأتي ذلك، استعدادا لفترة ستكون مثقلة بالأعمال والجهود لرفع التحديات والتعامل بكل مسؤولية وحزم مع عديد الملفات والقضايا ذات الأولوية. وفق التصور الذي قدمه الوزير، خلال حفل تسليم واستلام المهام. تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

في ختام اللقاء، دعا الوزير الإطارات إلى “التحلي بروح المبادرة، والعمل وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى الرفع من مردودية القطاع. وإحداث نقلة نوعية في الأداء المهني لكل منتسبيه، حتى نكون في مستوى ما هو منتظر منا، ومعلق علينا من تطلعات وآمال”.