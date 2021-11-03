وزير الاتصال يبحث تعزيز التعاون الإعلامي مع بنغلاداش

إستقبل وزير الاتصال عمار بلحيمر، صباح اليوم الأربعاء، سفير جمهورية بنغلاداش بالجزائر ” Muhamed ZULQAR”، بمقر الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، فقد شكل اللقاء، فرصة للطرفين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في المجال الإعلامي.

ويأتي ذلك، من خلال التبادل بين صحفيي البلدين وتوسيع أفق الشراكة والتوأمة في محتوى البرامج الإعلامية.

هذا واستقبل وزير الإتصال، البروفيسور عمار بلحيمر، أمس الثلاثاء، سفير دولة إيطاليا بالجزائر “Giovanni Pugliese”، بمقر الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، تناول الطرفان، تسهيل تنقلات الصحفيين بين الجزائر وإيطاليا.

كما استعرض الجانبان أوجه الشراكة والتعاون بين البلدين خاصة ما تعلق بقطاع الإعلام والإتصال.

وتم خلال هذا اللقاء التأكيد على ضرورة دعم الشراكة أكثر لدفع التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.

وكذا تعزيز الفرص المتاحة لتبادل التجارب والخبرات، إضافة إلى توثيق أواصر الصداقة بين شعبي البلدين.

وكان وزير الإتصال عمار بلحيمر، قد وجه رسالة، بمناسبة الذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية الجزائرية.

وقال الوزير، أن الجزائر محصنة بفضل تماسك جبهتها الداخلية والسياسة الرشيدة للدولة لبناء وطن متطور ومتضامن.

ودعا الوزير إلى استكمال تشييد هذا الصرح بالمشاركة الفعالة في الإنتخابات المحلية المقبلة.

وأضاف الوزير، أن الجميع مدعو لاستكمال تشييد هذا الصرح المؤسساتي.

ويأتي ذلك، بالمشاركة الفعالة في الإنتخابات المحلية أواخر الشهر الجاري لتفويت الفرصة مجددا على أعداء الجزائر الجديدة.

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