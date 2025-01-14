وزير الاتصال يبحث مع السفير الأردني تعزيز التعاون في المجال الإعلامي

استقبل وزير الاتصال محمد مزيان، مساء اليوم الثلاثاء، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالجزائر، شاكر عطا الله العموش.

وحسب بيان الوزارة، تطرّق الطرفان خلال هذا اللقاء، إلى العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، والرغبة المشتركة التي تحذوهما لتعزيز التعاون الثنائي. خاصة في المجال الإعلامي والاتصالي.

ونوّه الجانبان، في هذا الصدد، بالنقلة النوعية التي عرفتها العلاقات الجزائرية الأردنية على ضوء زيارة الدولة التي قام بها ملك الأردن إلى الجزائر يومي الثالث والرابع من شهر ديسمبر سنة 2022. وما تمخض عنها من توقيع لاتفاقيات في المجال الإعلامي، على غرار التوقيع على اتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ونظيرتها الأردنية.

وبالمناسبة ذاتها، تطرّق الطرفان إلى إمكانية إيجاد فرص لتبادل البرامج والمحتوى الإعلامي بين الجزائر والأردن. والتوجه نحو خلق أعمال مشتركة بين البلدين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، وهو ما سيشكل قيمة مضافة وتعاونا مثمرا.

كما وجه السفير الأردني الدعوة لوزير الاتصال لفتح مجال التعاون في التدريب الإعلامي. والعمل على تنظيم دورات تكوينية بإشراك الفاعلين في المجال الإعلامي. وهو ما يشكل فضاءً لتبادل التجارب والخبرات بين الجزائر والأردن.