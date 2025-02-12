وزير الاتصال يبحث مع السفير السعودي الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجال الإعلامي

استقبل وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الأربعاء، سعادة سفير المملكة العربية السعودية، عبد الله بن ناصر البصيري، الذي أدى له زيارة مجاملة.

وحسب بيان الوزارة، فقد نوّه الطرفان، خلال هذا اللقاء، عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. والتأكيد على الحرص المشترك والإرادة القوية التي تحذو القيادتين الجزائرية والسعودية للارتقاء بالتعاون الثنائي، خاصة في المجال الإعلامي، إلى أرحب الآفاق الممكنة.

كما ثمّن الطرفان مستويات التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، من خلال الحرص على ديمومة التواصل والتشاور. من أجل تفعيل أكبر لآليات التعاون الإعلامي بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. يضيف المصدر ذاته.