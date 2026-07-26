وزير الاتصال يتفقد دار الصحافة بالعاصمة

قام وزير الاتصال الدكتور زهير بوعمامة، اليوم الأحد 26 جويلية 2026، بزيارة تفقدية إلى دار الصحافة بالجزائر العاصمة “الطاهر جاووت”، وملحقتها ” عبد القادر سفير” بالقبة، للوقوف على وضعية مقرات بعض المؤسسات الإعلامية والاستماع إلى انشغالات الصحفيين والعمال.

والتقى الوزير، خلال هذه الزيارة، عددا من ناشري الصحف ومسؤولي المواقع الإلكترونية الخاصة، كما استمع إلى انشغالات الصحفيين والعمال.

ووقف على وضعية مقرات المؤسسات الإعلامية المتواجدة بدار الصحافة وملحقتها، موضحا أن وزارة الاتصال التمست تسجيل عملية إعادة تهيئتها، في إطار مشروع ميزانية العام القادم 2027، بما سيسمح بتحسين بيئة العمل.