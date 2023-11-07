وزير الاتصال: يجب أن ندعم الجرائد والمواقع والقنوات القوية

شدد وزير الإتصال محمد لعقاب، اليوم الثلاثاء، في كلمته على هامش عرضه لمشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، على دعم الجرائد والمواقع والقنوات القوية.

وأوضح لعقاب أن ليس كل الجرائد والمواقع لديها إشهار، والوضع الاقتصادي لا يسمح بمنح الإشهار للجميع.

واعترف ذات المتحدث بوجود خلل في توزيع الإشهار، كما سيتم وضع أسسا لتقسيم عادل للإشهار.

وقال لعقاب، انه لا توجد منافسة شريفة بين القنوات فيما يتعلق ببث الومضات الإشهارية، فهناك من خفض الأسعار، ومن الممكن ان تضع سلطة الضبط مستقبلا حدا أقصى للومضات الاشهارية.

وأضاف أن بعض القنوات فيها ومضات إشهارية لمدة نصف ساعة وهذا كثير، في المعايير الدولية الومضات لا تتعدى 8 دقائق.

وتابع وزير الإتصال بخصوص موضوع الدعم، أن الدولة لم تتخل عن دعم الاعلام، لكن لا يمكن توجيه كل أموالها لدعم الاعلام.

وبخصوص قضية المطابع، فأكد أن هذه الاخيرة تقوم بالطبع للجرائد وهي خاسرة 50 بالمائة ورغم هذا فإن هناك جرائد لا تدفع للمطابع ما دفعها للإفلاس.

وأشار الوزير لعقاب أن الخبرة مهمة في منصبي مدير التحرير ورئيس التحرير، يجب أن يكون مقتدرا حتى يقدر الأمور ويصحح المواد