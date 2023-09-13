وزير الاتصال يجتمع بمدراء ومسؤولي المواقع الإلكترونية

اجتمع، وزير الاتصال محمد لعقاب، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بمدراء ومسؤولي المواقع الإلكترونية المسجلة لدى وزارة الاتصال.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي باشرها وزير الاتصال مع مختلف القائمين. على المؤسسات الإعلامية بغرض الاستماع لانشغالاتهم وابداء مقترحاتهم.

كما أن هذا اللقاء سيكون متبوعا بلقاءات مماثلة لمسؤولي المواقع الإلكترونية المتبقية.

وفي مستهل هذا الاجتماع، أكد وزير الاتصال محمد لعقاب، أن ملف الصحافة الإلكترونية يحظى باهتمام شخصي من طرف رئيس الجمهورية، وهو أحد أبرز اهتماماته.

وقال وزير الاتصال، أن الدولة بحاجة إلى إعلام وطني قوي باعتباره الواجهة الأساسية لها، مؤكدا سعيه بمعية كل. الفاعلين في القطاع لرسم معالم سياسة إعلامية متينة وفق نظرة استشرافية، مشددا على. أهمية بناء مؤسسات إعلامية قوية بالاعتماد على التكوين والرسكلة المتواصلة، خاصة وأن القانون العضوي الجديد للإعلام ينص على التكوين.

كما جدد وزير الاتصال تأكيده أن العمل جار على توفير كل الإمكانات اللازمة لضمان تكوين ناجع للصحفيين، داعيا مسؤولي. المواقع الإلكترونية إلى بذل مجهود أكبر في تقديم محتوى اعلامي هادف والبحث عن بدائل جديدة للتمويل.

وبخصوص مسألة توطين هذه المواقع الإلكترونية، أوضح الوزير أن المقترحات بخصوص هذه العملية جارية مع الشركاء ضمانا لحماية أكبر لهذه المواقع.

من جهتهم، ركز أصحاب هذه المواقع الإلكترونية على طرح انشغالاتهم والصعوبات التي تعترضهم، مثمنين. في الوقت ذاته مواقف رئيس الجمهورية في دعم الصحافة الإلكترونية.

وفي ختام الاجتماع، دعا وزير الاتصال كافة الصحفيين وممثلي المواقع الإلكترونية إلى المشاركة وبقوة في الطبعة التاسعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، والتي تتناول لأول مرة ثلاثة مواضيع بهدف التشجيع على المشاركة، حيث تتمثل هذه المواضيع في :

1- الجزائر الجديدة وإشكالية الأمن الغذائي والمائي

2- الجزائر الجديدة: تمكين الطاقات الشبابية والقدرات الإبداعية

3- الأمن الطاقوي وأبعاده الجيوسياسية